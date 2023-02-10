Пострадавших в области нет.

В Днепропетровской области обломки сбитых сегодня ракет повредили хозяйственные постройки и частный дом, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Напряженные для Днепропетровщины сутки подходят к концу. Террористы целились ракетами по мирным городам и селам. Но наши военные из воздушного командования "Схид" сбили все девять вражеских ракет", - отметил он.

Лысак отметил, что не обошлось без разрушений: обломки упали в Криворожском и Каменском районах. В то же время люди не пострадали.

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"В Криворожском районе обломки повредили крышу частного дома. В Каменском - две хозяйственные постройки. В одной из них возник пожар, который спасатели уже потушили", - рассказал председатель ОВА.

Массированная атака России 9 и 10 февраля - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля врагом был осуществлен 71 пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Залужный добавил, что удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмака.

Кроме этого, враг применил семь ударных беспилотников типа "Shahed".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что с воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, которые выпускали ракеты Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море - крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Силами и средствами противовоздушной обороны ВС и других составляющих Сил обороны были уничтожены 61 крылатая ракета врага и пять дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

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