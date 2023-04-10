США прослушивали Зеленского / офис президента

Из-за утечки данных Пентагона был обнародован документ, свидетельствующий о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает CNN со ссылкой на этот документ, в окружении Зеленского факт шпионажа странным не считают, но разочарованы утечкой информации.

В отчете разведки США, источником которого является сигнальная разведка, говорится, что Зеленский в конце февраля якобы "предложил нанести удары по скоплению российских военных в Ростовской области" с помощью беспилотников, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного долететь так далеко.

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Отчет включает в себя перехваченные коммуникации украинского лидера. Агентство национальной безопасности классифицировало отчет как "разведывательную информацию, полученную из электронных сигналов и систем связи".

Это объясняет публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности из-за опасений, что Киев использует их для ударов внутри России. Но Украина пообещала не использовать для этого оружие, предоставленное США.

В другом отчете разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "как возможность представить НАТО как агрессора, и может увеличить свою помощь России, если сочтет нападения значительными".

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает обнародованные документы неаутентичными, не имеют "ничего общего с реальными планами Украины" и базируются на "большом количестве вымышленной информации", распространенной Россией.

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Утечка секретных документов Пентагона: что известно

7 апреля в сети появилась секретная информация Пентагона по планированию украинского контрнаступления. В открытом доступе оказались и данные о потребностях Вооруженных Сил Украины. В ГУР заявили, что паниковать не стоит. Большая часть "слитой" информации была взята из открытых источников и содержит полезную для России дезинформацию.

В то же время американские СМИ сообщают, что Украина изменила свои планы о военных операциях из-за недавней "утечки" секретных документов Пентагона.

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