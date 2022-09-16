Американские чиновники ожидают, что до наступления зимы обе стороны будут пытаться занять наилучшие возможные позиции.

Несмотря на поразительные успехи украинских сил в войне против России, администрация президента США Джо Байдена ожидает месяцы напряженных боев – с победами и поражениями для каждой стороны.

Об этом идет речь в материале The Washington Post.

Официальные лица США заявили, что украинские войска показали результаты в наступательных операциях лучше, чем ожидали в Америке. Но также чиновники отмечают, что Россия сохранила военную мощь.

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"У них есть техника, вооружение и боеприпасы, размещенные на оккупированных территориях, не говоря уже о том, что у них есть в России. И поэтому это далеко не конец, несмотря на импульс", – сказал чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.

Чиновники ожидают, что ожесточенные бои будут продолжаться до конца осени. Это связано с тем, что обе стороны будут пытаться занять наилучшие возможные позиции до того, как наступит зима.

В Пентагоне также заявили, что ищут способы помочь Украине в удовлетворении растущих оборонных потребностей. Особое внимание уделяют таким областям, как противовоздушная оборона, наблюдение и боеспособность истребителей.

Несмотря на постоянные призывы Украины предоставить новую, более совершенную военную технику, США не планируют немедленно расширять набор предоставляемого вооружения. Это касается, в том числе, реактивных систем залпового огня с большой дальностью действия.

Сэмюэл Чарап, эксперт по России в Rand Corp., сказал, что успех контрнаступления определил динамику конфликта, отчасти продемонстрировав способность Украины успешно проводить полноценные наступательные операции.

"Раньше у нас не было доказательств этого. Сам этот факт, скорее всего, лишит их стимулов к поиску компромисса, потому что они думают, что могут сделать больше", – сказал Чарап, описывая действия украинских сил.

Целью США остается помощь Украине в продвижении на поле боя, что укрепит ее позицию на переговорах с Россией, если в конечном итоге они состоятся.

Ожидается, что Байден попытается усилить международную поддержку самообороны Украины во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.

Напомним, министр обороны Алексей Резников не берется прогнозировать дату окончания войны, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте российские оккупанты начнут убегать.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных все еще разворачивается, украинские силы достигли "значительного прогресса".

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