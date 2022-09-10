По словам Резникова, украинцы уже видели, как оккупанты бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда украинские защитники начали их оттуда вытеснять.

Министр обороны Алексей Резников не берется прогнозировать дату окончания войны, но убежден, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте российские оккупанты начнут убегать.

Об этом министр обороны заявил в интервью РБК-Украина.

"У меня как раз другое чутье (что воевать придется недолго – ред.). Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть небольших, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что сегодня мы разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И встанет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется".

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По словам Резникова, украинцы уже видели, как оккупанты бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда защитники начали их оттуда вытеснять.

Он добавил, что у России нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что ВСУ отрезают их цепочки поставок. И сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники, есть большой шанс, что "эта лавина (побега оккупантов – ред.) полетит быстрее".

По словам Резникова, причин этому несколько. Во-первых, мир раньше воспринимал ВСУ как маленькую советскую армию, которая будет противостоять большой советской армии, но на деле все оказалось совершенно не так.

Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину за несколько дней, что их будут встречать с цветами, но их здесь начали убивать.

По словам Резникова, у оккупантов нет морали, за что воевать, тогда как украинцы знают, что стоят за "свою страну, свою семью и свою землю", у украинцев "нет другого варианта, кроме как выжить как нация, народ, страна и люди".

"Я вам дам критерий моего понимания завершения этой войны. Он очень простой, их есть два – наши пограничники на всех границах, признанных в 1991 году, это такой формально-юридический. А реалистично-жизненный, когда мы с вами встретимся в аэропорту "Борисполь", вы будете садиться на самолет с членами своей семьи, вылетая, например, в Турции, а я со своей женой буду вылетать, условно говоря, тоже в Турции, и мы с вами будем обсуждать, в каком отеле вы планируете остановиться на отдых... Это будет означать, что в Украине наступил мир", - поделился он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Резников анонсировал, что Швеция предоставит украинским военным "некоторые важные и ценные инструменты".

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