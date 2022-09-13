Госсекретарь США подчеркнул, что пока рано прогнозировать результаты операции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных все еще разворачивается, украинские силы достигли "значительного прогресса".

Об этом пишет агентство Reuters.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно же, это удалось благодаря преимуществам от значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран с целью обеспечения того, чтобы в руках Украины было вооружение, необходимое для проведения этого контрнаступления", - сказал Блинкен. Видео дня

При этом госсекретарь отказался пока прогнозировать исход украинского контрнаступления. По его убеждению, война, вероятно, продлится еще какое-то время, поскольку Россия все еще имеет очень значительные силы и вооружение в Украине, которые она все еще использует для ударов против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"Россия осуществила агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - добавил Блинкен.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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