От Соединенных штатов зависит поставка Украине средств ПВО.

Производство дальнобойных дронов, которыми Украина наносит большинство ударов по территории России, почти не зависит от помощи Соединенных штатов. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это то, что было разработано и используется нами. От американских поставок зависит вопрос ПВО. От американских поставок зависит использование HIMARS. Все то, что вылетает из HIMARS. От американских поставок может зависеть спутниковая разведка. А, соответственно, спутниковая разведка может иметь влияние на ведение дальнобойных дронов. А само производство этих дронов - оно от американских поставщиков не зависит", - пояснил Попович.

Помощь от США: что известно

Накануне журналисты Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп остановил поставки Украине всей американской помощи. Речь идет в том числе и о том оружии, которое уже было отправлено, но еще не доставлено в Украину.

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Официальный представитель Белого дома подтвердил журналистам информацию о приостановлении передачи американской помощи Украине. Отмечается, что это решение было принято на фоне пятничной встречи Трампа и Зеленского.

Также CNN пишет, что США остановили Украине помощь до тех пор, пока Зеленский не извинится перед Дональдом Трампом. Отмечается, что решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

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