Эффективность украинских атак дальнобойными дронами гораздо выше, говорит Романенко.

В вопросе дальнобойных дронов российская сторона пока имеет преимущество в количестве и дальности. В то же время украинские беспилотники достигают большей эффективности атак по целям, заявил в эфире телемарафона авиаэксперт Валерий Романенко.

"Пока преимущество у российской стороны, они запускают сотнями свои дальнобойные дроны. Кроме того, к сожалению, российские беспилотники имеют большую дальность и практически в большинстве своем имеют гораздо большую боевую часть. Но наши дроны выбирают наиболее уязвимые российские цели и этим достигают большей эффективности", – пояснил он.

Эксперт отметил, что надо обратить внимание на важный момент – какое количество запущенных российских дронов попадает в цель.

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"Сегодня это где-то полпроцента – один дрон из 177. Примерно полтора процента было несколько дней назад. То есть, из 200 запущенных дронов где-то три попадают по целям", – акцентировал он.

Романенко добавил, что у украинской стороны общая эффективность поражений гораздо выше. И это при том, что по целям на территории врага запускаются не сотни дальнобойных дронов – речь идет о десятках.

"У нас в целом эффективность намного выше. При каждом пуске, например по НПЗ, есть серьезные поражения объектов, которые выводят из строя наиболее уязвимые элементы технологического процесса переработки нефти. Каждый удар в целом выводит из строя на некоторое время аэродромы, даже если нет критических попаданий", – отметил гость эфира.

Также, по оценке авиаэксперта, не наблюдается ничего принципиально нового в стратегии и тактике российских атак ударными дронами по гражданским городам Украины. Единственные изменения – это массовость и увеличение количества российских имитаторов, которые предназначены усложнять работу украинской противовоздушной обороны по уничтожению вражеских ударных дронов.

"Но сейчас есть методы, которые позволяют отсечь имитационные дроны. Например, селекция по скорости, потому что "Пародии" и "Герберы" имеют значительно меньшую скорость, чем ударные "Шахеды". Таким образом можно отсечь дроны, которые будут названы локационно потерянными, от тех, что несут реальную опасность. Еще раз хочу подчеркнуть, практически весь февраль месяц процент уничтоженных российских ударных беспилотников не спускался ниже 95%. Практически все уничтожается", – акцентировал Романенко.

По его мнению, массированные налеты вражеских БПЛА – временное явление, поскольку общая мощность выпуска двух российских заводов, которые "штампуют" эти "Шахеды" не превышает 1200-1400 дронов в месяц.

"Запускать ежедневно или через день в среднем по 200 дронов россияне просто не имеют возможности", – добавил он.

Атаки дронами по России

В ночь на 26 февраля украинские дроны нанесли удары по стратегическим объектам российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и во временно оккупированном Крыму.

В Генштабе ВСУ сообщили, что подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, было осуществлено огневое поражение по Туапсинскому НПЗ, который активно задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Кроме того, нанесены удары по аэродромам "Саки" и "Кача" на оккупированном крымском полуострове. Результаты поражения уточняются.

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