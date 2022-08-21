После обучения у профессиональных пилотов украинские воины получают беспилотники для выполнения боевых задач на передовой.

Сооснователь "Монобанка" Владимир Яценко вместе с группой волонтеров организовал для военных курсы операторов БПЛА и после успешного обучения обеспечивает каждому современным беспилотником собственного производства.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

"Инженеры, программисты, которые входят в мировой IT-топ, специалисты по аэрокосмическому строительству и даже банкир, который по образованию радиофизик. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, им хватило двух месяцев, чтобы с помощью новейших технологий начать делать сверхсовременные беспилотники. Эти летательные аппараты практически недосягаемы для вражеской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, ведь сделаны из современных материалов, которые в воздухе не распознают системы врага. Аппараты есть, не хватает специалистов, которые уже на передовой смогут эффективно летать. Волонтеры решили это исправить", - говорится в сюжете.

По словам инициатора проекта Владимира Яценко, обучение проводят профессиональные пилоты, за плечами которых десятки тысяч летных часов. Военные изучают основы авиации, такие как аэродинамика, навигация, метеорология и др.

"Беспилотники требуют таких же навыков, как и при управлении большим боевым самолетом. Кроме того, на тренировке отрабатывают все ситуации, с которыми оператор БПЛА может столкнуться в реальном бою. Профессиональным пилотам хватает нескольких дней, чтобы научить ребят управлять беспилотниками-разведывателями, бомбардировщиками, корректировщиками. Они очень профессионально владеют темой по планированию заданий, корректировке. Если это пилот "боинга" и он налетал не меньше, чем десять тысяч часов, на большом самолете – это невероятная база знаний", - отметил Владимир Яценко.

По его словам, очередь из желающих научиться управлять беспилотниками расписана на несколько недель вперед. С пустыми руками военные на фронт не возвращаются. Кроме знаний, волонтеры обеспечивают бойцов и беспилотниками. Пройти курсы и получить БПЛА можно, в частности, написав Владимиру Яценко в личные сообщения в фейсбук при условии наличия опыта управления самолетами и контракта с Вооруженными Силами Украины.

Как сообщалось раньше, соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко вместе с группой инженеров из Днепра наладил производство современных украинских беспилотников, которые не достижимы для вражеских РЭБ и ПВО и значительно дешевле иностранных аналогов. Все БПЛА после производства и тестирования сразу передаются на фронт.