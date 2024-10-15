Пока неизвестно, какое точное количество военных в армии КНДР.

Когда речь идет о Северной Корее, то для мира это как "черный ящик", ведь никто не знает, что внутри этой страны и ее армии. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью "Украинскому радио".

"Когда речь идет о КНДР, то говорим об абсолютно черном ящике. Что там внутри - никто не знает достоверно. Возможно, наиболее продвинутые разведки мира и имеют более подробную информацию, но она под грифом "секретно". А в публичном пространстве - ничего неизвестно. Даже то количество войск, которое объявлено, это оценки, сделанные институтом безопасности. И надо помнить, что срочная служба в армии вообще помогает им решать свои сельскохозяйственные, промышленные, логистические и строительные задачи. То есть считается, что большая часть из 1,2 млн армии не столько боеспособна, сколько выполняет задачи "стройбата"", - объяснил эксперт.

По его словам, если КНДР отправляет на войну РФ против Украины свои войска, то создается экспедиционный корпус из самых подготовленных подразделений.

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Катков отметил, что в таком случае речь идет о силах спецопераций Северной Кореи, которые имеют разведывательные батальоны: 3 воздушно-десантные бригады, 10 снайперских бригад, 9 легких пехотных, 17 отдельных разведбатов и 8 отдельных батальонов спецназначения.

"Из этого они могут что-то скомпилировать и отправить на помощь РФ. По количеству, даже оценок нет", - добавил главный редактор Defense Express.

Военные КНДР на войне в Украине - что известно

Ранее издание The Washington Post объяснило, для чего Северная Корея может отправлять своих солдат на войну в Украину. Эксперты считают, что такие действия могут стать "ценной иностранной валютой" для режима Ким Чен Ына и укрепить его связи с Кремлем еще сильнее.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный заявил, что КНДР может отправить тысячи людей в поддержку войны Российской Федерации против Украины. Он отметил, что при диктаторском режиме в КНДР стоимость жизни равна примерно нулю.

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