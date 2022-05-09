По мнению главы УИНП, нам нельзя терять нашу солидарность.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о трех важных уроках о сегодняшней войне, которые Украина должна сохранить в своей исторической памяти.

Об этом он сказал в интервью в рамках эфира Всеукраинского информационного телемарафона.

"Нам важно никогда не забывать, что это огромный подвиг украинского народа, который поддерживали соседи, поляки, литовцы, латвийцы, Соединенные Штаты, Европейский союз, то есть эту солидарность в победе нам нельзя потерять... Это первый урок", - сказал Дробович.

Второй урок, по словам Дробовича, никогда не забывать о жертвах, которые принесла война. "Какая бы ни была прекрасной победа, какие бы ни были с этим эмоции, этот паритет героизма и трагизма нужно сохранять, помнить и побеждать. А не только побеждать", - сказал Дробович.

Третье, что стоит помнить, подчеркнул Дробович, что мы воюем за ценности. "Мы не воюем только потому, что русские плохие, мы воюем с русскими потому, что они не разделяют принципиальные ценности человеческие и они пришли на нашу землю и уничтожить нашу систему ценностей", - сказал Дробович.

Напомним, по мнению мэра города, топонимы, связанные с Россией, должны исчезнуть с карты Харькова.

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