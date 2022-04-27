Также Харьков отказывается от пяти российских городов-партнеров.

Топонимы, связанные с Россией, должны исчезнуть с карты Харькова.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Считаю, что в Харькове не может быть топонимов, связанных со страной-агрессором. После нашей Победы на первой сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, много названий улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанных с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", - заявил мэр города.

Также, по словам Терехова, еще в первые дни войны он дал поручение убрать с сайта Харьковского городского совета все российские города-партнеры Харькова.

"Таких городов было пять - Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. У Харькова, который уже 63-й день подвергается круглосуточным бомбардировкам, не может быть собратьев в стране-агрессоре. Тем более, не может быть городом-партнером Москва, в котором и зарождались планы по уничтожению Украины и геноцида украинского народа", - отметил Терехов.

Он подчеркнул, что в ближайшее время на сайте городского совета будет создан специальный раздел, где жители смогут оставлять свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и целые воинские соединения. Уверен, новые названия улиц всегда будут напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина, и какой вклад внес Харьков в борьбу за свои честь и достоинство, за Независимость страны, за право на существование украинского народа", - подытожил Терехов.

Напомним, российские оккупанты пошли в наступление на Харьковщине.

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