Зеленский: РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море

В то же время президент отметил, что россиянам это не удастся. Сегодня Украина контролирует ситуацию в Черном море.

Украина контролирует ситуацию в Черном море. Взамен Россия пытается захватить контроль над торговым коридором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

"Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит. Они готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это будет касаться энергетики и Черного моря", - отметил президент.

Зеленский отметил, что РФ пытается захватить контроль над продуктовым коридором. Украина не позволит этому произойти.

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"Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", - добавил Зеленский.

Соглашение по Черному морю

Как отмечал The Times, соглашение о прекращении огня в Черном море приносит больше выгоды Москве, не требуя от Путина значительных уступок.

The Telegraph писал, что Черноморский флот РФ, получив возможность свободного перемещения, может угрожать морскому господству Украины, а затем и торговому статус-кво.

Также The Guardian писал, что соглашение о Черном море - это список желаний Путина. Кремль требует снятия определенных санкций, и если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политики Запада.

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