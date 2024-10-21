Надо принимать вместе два закона - о предельном сроке службы и о криминализации уклонения от службы.

Чтобы уменьшить количество дезертиров и случаев самовольного оставления воинской части (СОЧ) в рядах украинской армии Верховная Рада должна принять вместе два закона - о предельном сроке службы и о криминализации уклонения от службы.

Об этом сказал военный аналитик Евгений Дикий в эфире Киев24. "Почему СОЧ увеличивается? Потому что люди "износились". Решение о СОЧ - довольно непростое. Человек понимает, что идет на преступление и есть много моральных аспектов. То есть ты оставишь своих товарищей, но есть и тот аспект, что ты воюешь 2,5 года и видишь, что явно никто не спешит тебя ни заменить, ни усилить. Наоборот, ты пошел воевать как только началась война, война затягивается неизвестно на сколько, а тебе говорят: будешь служить столько, сколько продлится эта война... А у тебя за спиной куча людей, которые ничем не отличаются, которые часто гораздо здоровее, моложе, но они почему-то сидят в тылу и не собираются служить. А тебе говорят, что ты не увидишь дембель, если война не закончится. И конечно это влияет на настой", - прокомментировал Дикий.

По его убеждению, ситуацию исправить можно, приняв два закона.

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"Четкая связка двух вещей, которые никак не сделает наша Рада. Первое - это закон о предельном сроке службы. То есть, чтобы человек четко знал - я отвоевал свои сколько-то там лет и сколько бы ни длилась война, я свое сделал и возвращаюсь домой, меня заменяет кто-то, кто в это время был у меня за спиной. Эта норма была внесена под "купол", ее "сбили" прямо "куполом" уже в день голосования", - отметил военный эксперт.

Дикий сказал, что "сбили" по просьбе Минобороны, потому что засомневались, что смогут мобилизовать людей для замены тех, кто на фронте.

"Закон о предельном сроке службы идет четко в связке с законом о криминализации уклонения, который таки сделает мобилизацию реальной. Надо принимать эти два закона вместе - предельный срок службы и криминализация уклонения от службы", - отметил он.

По его словам, количество СЗЧ среди мобилизованных не так уж принципиально отличается от тех, кто "износился" за эти 2,5 года.

"Да, человек на момент, когда его пихают в бус, не мотивирован. Но пока проходит учебный центр, слаживание и когда наконец попадает в один окоп со своими товарищами, то поверьте, у многих мотивация меняется. Я бы сказал, что 8 из 10 привоевываются, они начинают себя совершенно иначе чувствовать. А проходит несколько месяцев и они уже сами высказываются об этих уклонистах в тылу", - сказал Дикий.

Он отметил, что люди меняются и начинают чувствовать ответственность.

"На фронте все по-другому. В тылу рассуждают о каком-то абстрактном государстве, которое что-то сделало, что-то не сделало. А там все проще. Там ты, во-первых, видишь перед собой беспрекословно то страшное зло и видишь, что пока ты его не остановишь, оно не остановится и придет и тебя убьет. А во-вторых, ты видишь рядом товарища, в случае чего ты подводишь не абстрактное государство, ты подводишь конкретно его. Это совершенно уже другая мотивация", - сказал Дикий.

Он также объяснил, почему больше всего случаев СЗЧ на востоке: "С областями все довольно просто. Там где больше военных, там больше СВЧ. Где воюют, где базируются, там и СВЧ".

Что известно о СЗВ и дезертирстве

СМИ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора информировали, что с января 2022 года до сентября 2024 года было открыто 59 606 уголовных производств по СЗЧ (ст. 407 Уголовного кодекса). Больше всего производств зафиксировали в Донецкой области, а меньше всего - в Кировоградской.

В суд было направлено только 4 698 производств, а закрыто 2 592 дел.

Больше всего производств по СЗЧ было открыто в течение января-сентября 2024 года - 35 307.

Кроме того, учитывая статистику, в течение 2022-2024 годов в Украине было открыто 29 521 производство по дезертирству (ст. 408 УКУ). Из которых только 442 направили в суд, а 414 закрыли. За 9 месяцев 2024 года по дезертирству открыли 18 196 производств.

Тема стала активно обсуждаться после того, как 21 сентября военнослужащий Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Он объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации.

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