К тому же, большинство российских аэропортов расположены именно в европейской части страны из-за исторических вызовов и климатических условий.

Со времен развала СССР Россия не построила новых аэродромов, и большинство из них расположены именно в европейской части страны, что делает невозможным их передислокацию вглубь. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

"Со времен развала Советского Союза Россия не построила ни одного аэродрома. Стоит учитывать, что большое количество российских аэродромов на территории РФ находились именно в ее европейской части, это было связано с теми вызовами, с которыми Союз тогда находился, то есть мнимой угрозы войны с НАТО. Кроме этого географическое, климатическое расположение давало возможность строить большинство аэродромов в тропической, субтропической или умеренной зоне климата", - пояснил он.

По словам военного, сложные климатические условия в глубине России затрудняют строительство и эксплуатацию там аэродромов, особенно из-за низких температур и возможности замерзания техники. Так Тимочко ответил на заявления о том, что Россия перебросила свою авиацию чуть ли не в Сибирь.

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"В глубинной России, конечно, очень трудно строить аэродромы, поскольку это и обледенение с учетом того, что всегда достаточно низкие температуры, тяжесть эксплуатации техники, обслуживания и тому подобное. Это между прочим ответ на то, что РФ чуть ли не в Сибирь перевела всю авиацию", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Россия прячет свою авиацию - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце августа The Wall Street Journal написало, что Россия спрятала 90% своей авиации, чтобы уберечь ее от ATACMS. 8 сентября военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что это ложь, которой западные союзники оправдывают непредоставление Украине права наносить удары переданным дальнобойным оружием по РФ.

"В районе Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска и т.д. авиабазы продолжают активно эксплуатироваться не только для нужд вездесущих Су-34, но и Су-25, Су-24 и т.д. И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия потеряла бы возможность активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила (а если бы отвела, то просто не имела бы шансов долететь до границы с Украиной в полной боевой нагрузке)", - отметил эксперт.

Он уверен, что применение дальнобойного ракетного вооружения по территории России обезоружило и критически ослабило бы российскую авиацию.

В то же время, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что Украине нужен эффект внезапности для нанесения ударов по РФ. По его мнению, из-за затягивания Западом решений о разрешении и просчитывания все это россиянами сейчас нам нужны уже не ATACMS, а ракеты JASSM с дальностями в 900 километров.

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