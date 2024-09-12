На сегодня нам нужны уже не ATACMS, а ракеты JASSM: эксперт пояснил причину

По его мнению, для эффективности вооружений надо эффект внезапности.

Украине нужен эффект внезапности для нанесения ударов по РФ. На сегодня нам нужны уже не ATACMS, а ракеты JASSM с дальностями в 900 километров.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

"Сейчас последние российские самолеты покинут 300-километровую зону поражения, и после этого объявят, что нам разрешили работать по этой 300-километровой зоне. Естественно, ни одного самолета российского мы американским оружием не поразим. Это уже и так понятно. Тянули очень долго, месяцы практически, дали возможность россиянам перебазировать основные зоны тактической авиации на глубину от 400 до 700 километров", - подчеркнул Свитан.

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По его словами, положительное решение, скорее всего, уже принято, но дадут нам всего лишь несколько десятков ATACMS.

"Надо понимать все эти процессы, которые происходят в Белом доме при руководстве Байдена… Пока он не уйдет, пока не уйдет вся эта байденовская команда, чтобы мы не получали, все это оружие не будет эффективно. Для эффективности вооружений надо эффект внезапности. А какой тут эффект внезапности, если уже только баба Маня, уборщица в Верховной Раде, не попиарилась на проталкивании идеи отработки ATACMSами по российским военным объектам?" - заявил эксперт.

Он отметил, что россияне это все просчитывают.

Поэтому, по мнению Свитана, то количество ракет, которые мы можем получить, серьезной проблемы россиянам не принесут.

"Это тоже надо четко понимать. Дело в том, что для того, чтобы нанести удар, особенно по российской авиации, нам нужны уже не ATACMS, нам нужны ракеты JASSM с дальностями в 900 километров. Это крылатая ракета для F-16. Она сейчас была бы актуальной, но опять же эффект внезапности должен быть. И тогда мы, может быть, несколько аэродромов, может быть, несколько эскадрильей накрыли бы этими ракетами. Если эффекта внезапности не будет, россияне уйдут на дальность в тысячу километров", - заявил Свитан.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, вчера спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обреченно высказался насчет того, разрешат ли Украине бить по России таким вооружением.

Пресс-секретарь главаря РФ заявил, что "скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности". Слова спикера диктатора привело вражеское "РИА Новости": "…в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения".

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