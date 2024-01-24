По словам Кривоноса, украинцы должны быть готовы защищать свою страну, если не хотят ее потерять.

Мобилизацию в Украине можно продолжать по действующему закону, но для этого нужно лишь уменьшить призывной возраст. Лучшие воины - от 18 до 25 лет.

Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. По мнению военного, президент Владимир Зеленский должен принять решение о понижении возрастного ценза в призе.

Как отметил Кривонос, опираясь на опыт службы более 30 лет в ССО, что все население Украины должно быть готовым защищать собственный дом.

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"Надо реально смотреть на эти вещи, если мы хотим выжить как государство. Мы вынуждены будем это делать", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что по состоянию на сейчас средний возраст украинских военных – от 38 до 50 лет. Впрочем, способность переносить физические нагрузки у 40-летнего значительно меньше, чем у 25-летнего.

Мобилизация в Украине

Ранее представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко солидарен с тем, что надо мобилизовывать с 18-ти лет, поскольку "никто не рожден для войны".

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