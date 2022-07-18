Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", отметили в городском совете.

В захваченном и разрушенном россиянами Мариуполе парень вышел на улицы города с флагом Украины.

Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", говорится в сообщении городского совета в телеграмме.

В частности, отмечается, что парень решился на такой акт мирного сопротивления оккупации на площади возле разбомбленного россиянами Драмтеатра, где в результате вражеской атаки погибло по меньшей мере 600 человек.

Десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города. Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским", - добавили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы и убирать улицы за еду.

С начала полномасштабной российской агрессии в Мариуполе погибло по меньшей мере 22 тыс. мирных жителей. Журналисты показывали на огромную братскую могилу, где на большинстве захоронений вместо имен – номера, написанные фломастером.

Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч мариупольцев. Сообщалось, что оккупанты открыли коридор для эвакуации в Запорожье, и пока есть этот путь, им надо воспользоваться, потому что второго случая может не быть.

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