Гарантированная оплата тяжелого труда на жаре - тарелка каши и бутылка воды.

Оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы и убирать улицы за еду.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды - единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре. Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах из расчета 12 тыс. рублей (примерно 6 тыс. грн. по реальному курсу) в месяц. Реально задействовано в три-четыре раза больше. Именно так оккупационная администрация Иващенко и ко. создает картинку для кураторов из России относительно собственной способности управлять городом. При том, он и его семья до сих пор воруют не только гуманитарку и дизтопливо вместе с российскими мчсниками, но и деньги, которые привозят для выплат в т. ч. зарплаты рабочим", - сообщил он.

Ранее стало известно, от чего сейчас умирают жители временно оккупированного Мариуполя. Люди страдают от стресса, ведь рашисты принесли им немало горя.

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