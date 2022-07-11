Петр Андрющенко отметил, что оккупанты открыли коридор для эвакуации в Запорожье, и пока есть этот путь, им надо воспользоваться, потому что второго случая может не быть.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призвал мариупольцев, которые остаются в оккупированном городе, эвакуироваться.

Об этом Андрющенко написал в своем Telegram-канале.

"Дорогие мариупольцы, остающиеся в городе в надежде на улучшение. У вас остается не так много времени, чтобы покинуть город и оказаться в цивилизованных условиях и безопасности... путь домой. Вторую неделю оккупанты открыли канал эвакуации в Запорожье. Так, они прикрывают собственные военные маневры - вы сами видите колонны техники движутся через город. Но пока есть путь - пользуйтесь. Второго случая может не быть", - подчеркнул он.

Андрющенко объяснил, почему необходимо покинуть город. Среди причин, в частности, разрушенная инфраструктура, которую невозможно восстановить к зиме, а это значит, что будут отсутствовать газоснабжение и теплоснабжение, не исчезнут проблемы с водой и электричеством.

Также, отметил он, в городе не работают медучреждения, потому что нет врачей, а оборудование разворовали.

"Безопасность. Не тайна, что полиция оккупантов работает: а) на оккупантов, б) в связке с преступниками... Полиция оккупантов - это не о безопасности, а о заработке. То очень быстро в городе наберет мощности третья сила - криминалитет", - добавил Андрющенко.

Кроме того, по словам советника мэра Мариуполя, на юге страны уже идет контрнаступление.

"К тому же оружие наших партнеров достает уже глубоко в тыл врага. А вы сейчас именно тыл врага. Вы видите, как оккупанты размещают склады, базы и казармы среди ваших зданий. Все это - мишень. А вы - рядом, потому что вы живой щит для русских. В случае попадания в склад БК страдают кварталы рядом от детонации снарядов. Не подвергайте себя опасности", - подчеркнул Андрющенко.

Также он отметил, что осенью оккупационная власть планирует официально начать мобилизацию в Мариуполе.

"Всех без исключения. И это не украинская мобилизация, где нужен опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо. Поэтому бегите, пока есть время", - подчеркнул советник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за кашу и воду.

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