Словакия ищет другие пути поддержки Украины.

Германия уже два месяца задерживает согласованную ранее поставку танков со Словакией, необходимую для того, чтобы Братислава взамен отправила свою технику Украине.

Об этом говорится в материале Business Insider.

Словакия готова была передать 30 советских танков Т-72 украинской армии при условии, что Берлин возместил бы технику более современными образцами.

В ответ германские власти предложили только 15 танков Leopard 2A4, этого, по мнению Братиславы, мало, чтобы покрыть образовавшуюся дыру в вооружении.

"15 основных боевых танков Leopard не могут быть для нас решением, так как нам нужно 30 основных боевых танков на танковый батальон", - ответили изданию в министерстве обороны страны.

С этой целью Словакия ведет переговоры со своими союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины для противодействия агрессии России.

Помимо другого оружия на сумму более 150 миллионов евро, Словакия также передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Чтобы в результате Словакия не осталась незащищенной, Германия, Нидерланды и США в настоящее время разместили в стране НАТО в общей сложности четыре ракетных комплекса Patriot.

В ходе аналогичного кругового обмена Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29, а собственное воздушное пространство будет защищено Польшей и Чехией.

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