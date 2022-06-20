Именно поэтому российский диктатор ведет политику, направленную на развал НАТО и ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет политику, направленную на развал НАТО и ЕС, чтобы помешать распространению демократии на Россию.

Об этом он написал в Twitter.

"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может долететь до России. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать" - написал Шольц.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц принципиально согласился с политикой примирения с РФ, которой придерживалась его предшественница на этом посту Ангела Меркель.

"Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно объясниться. Я вижу себя близким к своей предшественнице", - сказал Шольц.

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