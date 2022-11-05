Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений - наибольшая жестокость оккупантов по-прежнему сконцентрирована на Донетчине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие недели будут важны: Украина работает над получением большего количества танков, "брони" и артиллерии.

Как заявил Зеленский в вечернем видеообращении, ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений - наибольшая жестокость оккупантов по-прежнему сконцентрирована на Донетчине.

В то же время, он добавил, что постоянные бои продолжаются и на других участках фронта – это более тысячи километров линии боевых столкновений.

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"Хочу особо отметить нацгвардейцев, которые защищают наше государство на Луганщине в составе сил обороны. В частности, бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые вместе с подразделениями Сухопутных войск очень эффективно "минусуют" вражескую технику и самих оккупантов. Спасибо вам, ребята", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы у военных было еще больше возможностей "гнать врага".

"И последующие недели с этой точки зрения будут очень важными – чрезвычайно тесно работаем с партнерами, чтобы получить для Украины больше танков, больше "брони", больше артиллерии", - добавил президент.

Зеленский также отметил и украинских пограничников, которые продолжают укреплять рубежи на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине несмотря на постоянные российские обстрелы и провокации.

"В некоторых приграничных районах нашей страны почти ежедневно-минометный огонь террористов, постоянная угроза ракетных ударов. Спасибо, ребята, за стойкость и выдержку", - подчеркнул он.

Оружие для Украины: каких новостей ожидать

13 октября стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, что будут способны уничтожать крылатые ракеты.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины овладели большим количеством западного оружия чем армии некоторых стран НАТО.

4 ноября, в Пентагоне объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Он будет включать, в том числе 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячу дронов Phoenix Ghost.

Согласно сообщению Пентагона, также США и Нидерланды вместе профинансируют восстановление танков Т-72, находящиеся на хранении в Чехии. В целом Украине передадут 90 танков, часть из которых прибудет еще до конца этого года.

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