В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что в пакет вошли: ПВО Hawk, отремонтированные танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Как известно, ранее США и Нидерланды договорились о ремонте 90 чешских танков для Украины. Ремонт половины из них должны были покрыть Штаты.
ПВО Hawk, которые получит Украина, является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Комплкс разрабатывался для уничтожения самолетов, а позже был доработан для перехвата ракет в полете. Его стоимость составляет 15 млн долларов, а каждый боеприпас - по 250 тысяч долларов.
Тактический дрон Phoenix Ghost был разработан для нужд войны в условиях равнинной местности. Основное его назначение - нападение на врага.
Военная помощь от США
21 сентября президент США Джо Байден заявил, что Украина уже получила от Штатов помощь на сумму более 25 миллиардов долларов.
1 октября американский лидер подписал закон "продление ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который предусматривает выделение еще более 12,3 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины.
4 октября Байден анонсировал новый пакет помощи на 625 миллионов долларов.
Кроме того, США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках пакет помощи на 725 миллионов долларов.
1 ноября стало известно, что американские законодатели обсуждают новый большой пакет помощи для Украины, голосование за которое должно состояться до января. Предварительно называется сумма в 60 миллиардов долларов.