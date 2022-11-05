В частности, Штаты передадут Украине 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 Phoenix Ghost.

Военный эксперт Александр Коваленко подробно рассказал, какое вооружение США передадут Украине в рамках пакета военной помощи.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", номенклатура пакета радует. По крайней мере его открытая часть.

В частности, США передадут: 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 Phoenix Ghost.

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Танки Т-72 и БТР M1117

"45 танков Т-72 – неплохо. Вполне может закрыть потребность одного из направлений и значительно ускорить там события. 250 единиц БТР M1117 – очень неплохо! M1117 – это бронетранспортёр, который был принят на вооружение армии США в 2009 году и до сих пор успешно применяется. Его огневой потенциал это 40-мм гранатомет Mk 19 калибра. 50 M2HB, а также пулемет M240H", – отметил Коваленко.

По его словам, M1117 использует усовершенствованный модульный расширяемый пакет брони от IBD Deisenroth Engineering, состоящий из аппликации из керамического композита снаружи и противоосколочного вкладыша внутри.

"Броня M1117 защищает от огня стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), эффективно отражает попадания РПГ и распределяя по корпусу взрывную силу. В Ираке и Афганистане M1117 подтвердили свою высокую выживаемость", – добавил эксперт.

Бронекатера и дроны-камикадзе Phoenix Ghost

Как отметил Коваленко, США передадут Украине 40 бронекатеров, но точно неизвестно, что именно за катера будут переданы и в какой зоне они будут использоваться: "Явно не в морской зоне, а значит Днепр и излучины. Важно, нужно, в среднесрочной перспективе пригодится".

Что касается БПЛА Phoenix Ghost, то эксперт сообщил, что эти дроны позволяют эффективно поражать легкобронированные цели в любое время суток.

"Весьма примечательно то, что 1100 Phoenix Ghost – это больше чем общее количество поставленных ВСУ данных БПЛА за все время войны. То есть, прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма и весьма интенсивно", – уверен Коваленко.

Военная помощь Украине от США

По словам президента США Джо Байдена, Украина уже получила от Штатов помощь на сумму более 25 миллиардов долларов.

В начале октября США анонсировали новый пакет помощи: Украине отправят боеприпасы и армейские грузовики Humvee.