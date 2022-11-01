Украина получит дополнительные боеприпасы для HIMARS.

Пентагон отправляет Украине новый пакет военной помощи.

Как сообщил чиновник Пентагона на брифинге, речь идет о боеприпасах и других средствах на общую сумму 275 миллионов долларов.

В частности, в пакет вошли:

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дополнительные боеприпасы для HIMARS;

500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

более 1300 противотанковых систем (многоцелевое штурмовое оружие SMAW, AT4);

125 армейских грузовиков Humvee;

четыре антенны спутниковой связи.

Чиновник Пентагона таже отметил, что HIMARS продолжают помогать украинцам менять динамику на поле боя.

Помощь США Украине

Как писал УНИАН, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделили на помощь Украине более 25 млрд долларов.

1 октября Байден подписал закон "Продолжение ассигнования и дополнительное выделение средств для Украины на 2023 год", который ранее поддержали обе палаты Конгресса - Палата представителей и Сенат. Он предусматривает выделении Украине дополнительной помощи в размере более 12,3 млрд долларов.

4 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В середине октября стало известно, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках еще одного пакета помощи – на 725 млн долларов. С учетом этого пакета общая сумма помощи, предоставленной США с 24 февраля, достигла 17,5 миллиардов.

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