Комплекс разработан уомпанией Rheinmetall Air Defence.

Украинские бойцы показали, как в составе Воздушных сил ВСУ работает немецкий зенитный артиллерийский комплекс Skynex от компании Rheinmetall.

Первые публичные кадры работы этой системы обнародовало воздушное командование "Запад" ВС ВСУ.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", - говорится в подписи к опубликованных фото и видео.

На ролике зафиксирована стрельба, отличающаяся сверхвысоким темпом - 1000 выстрелов в минуту, а также воздушный подрыв 35-мм боеприпасов AHEAD, система управления огнем, работа расчета, и зарядки, отметили в Defence Express.

"Воздушные силы используют Skynex не из колесного шасси, а как стационарную платформу, которую можно перевозить. И учитывая, что эта система предназначена для прикрытия точечных объектов, это достаточно логично, а также упрощает обслуживание шасси, которое нужно только для ее перевозки, а не выдерживание всех нагрузок во время стрельбы", - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что на видео продемонстрировано автоматическое сопровождение цели, осуществляемое с помощью оптико-локационной системы. В Skynex входит обзорный радар X-TAR3D с дальностью обнаружения целей до 50 километров, добавили на портале.

Системы ПВО Skynex в Украине - что сообщалось

Напомним, немецкие зенитные артиллерийские комплексы ПВО Skynex успешно защищают украинское небо.

Комплекс разработан немецкой компанией Rheinmetall Air Defence.

Батарея системы состоит из четырех 35-мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая обнаруживает цель и наводит на нее пушки.

Главная задача Skynex - объектная противовоздушная оборона. Поскольку пушечные установки не являются самоходными, они используются для защиты аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

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