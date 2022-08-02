Россия назвала побег с острова Змеиный "жестом доброй воли".

В период между побегом россиян с острова Змеиный и потоплением черноморского флагмана, ракетного крейсера "Москва" оккупанты растратили миллиард долларов только в одесских водах.

Об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативного командования "Пивдень", генерал-майор Андрей Ковальчук.

В эту сумму входят растраченные командованием России технологии, в том числе, вследствие объявленного врагом "жеста доброй воли" на Змеином.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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