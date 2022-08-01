После того, как Сетью разошлись скриншоты этого поздравления, издание удалило картинку с печально известным российским кораблем.

Башкирское издание проиллюстрировало поздравление с днем Военно-морского флота (ВМФ) РФ картинкой с российским крейсером "Москва", который уничтожили украинские военные.

В РФ 31 июля праздновали день ВМФ и издание "Бакалинские зори" в республике Башкортостан опубликовало поздравление для российских моряков. Текст, в котором восхваляли российский флот, был сопровожден изображением крейсера "Москва", который потопили ВСУ ракетами "Нептун".

После того, как Сетью разошлись скриншоты этого поздравления, издание удалило картинку с печально известным российским кораблем.

В самом тексте упоминается история праздника и выдающиеся даты в истории флота. О войне России против Украины и участии в ней российских кораблей ничего не говорится.

Как сообщал УНИАН, в день ВМФ президент России Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ. В ней указаны угрозы для государства и важные регионы, которые влияют на развитие страны.

А 17 июля стало известно, что российское командование передислоцировало значительное количество военных кораблей из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

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