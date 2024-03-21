Благодаря протоколам безопасности никто из работников, которые были на смене, не пострадал.

Сегодня, во время ракетной атаки на украинскую столицу, был серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса ROZETKA. Об этом сообщил соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-то задержаться с доставками)", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.

По его словам, на смене было 99 человек: никто из них не пострадал. Владислав Чечеткин выразил благодарность службе безопасности, специалисты которой разработали соответствующие протоколы. Благодаря им на момент атаки работники находились в бомбоубежище.

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"Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы движемся вперед", - говорит совладелец интернет-магазина.

ROZETKA - справка

Украинский интернет-магазин ROZETKA основали в 2005 году. С 2019 года он начал полноценно работать как маркетплейс, а с 2020-го запустился в качестве франшизы.

На август 2020 года ROZETKA занимал 7 место среди самых посещаемых украинских сайтов. Сейчас он имеет более 400 отделений в 122 городах и поселках нашей страны.

Новая атака на Киев - последние новости

По данным Воздушных сил ВСУ, 21 марта Россия запустила по украинской столице 31 ракету - две баллистические ракеты ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), а также 29 крылатых ракет (Х-101/Х-555). Все они были сбиты.

Впоследствии эксперты подсчитали, что стоимость выпущенных во время новой атаки россиянами ракет составила 390 млн долл.

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