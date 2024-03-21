Сегодня, во время ракетной атаки на украинскую столицу, был серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса ROZETKA. Об этом сообщил соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.
"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-то задержаться с доставками)", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.
По его словам, на смене было 99 человек: никто из них не пострадал. Владислав Чечеткин выразил благодарность службе безопасности, специалисты которой разработали соответствующие протоколы. Благодаря им на момент атаки работники находились в бомбоубежище.
"Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы движемся вперед", - говорит совладелец интернет-магазина.
ROZETKA - справка
Украинский интернет-магазин ROZETKA основали в 2005 году. С 2019 года он начал полноценно работать как маркетплейс, а с 2020-го запустился в качестве франшизы.
На август 2020 года ROZETKA занимал 7 место среди самых посещаемых украинских сайтов. Сейчас он имеет более 400 отделений в 122 городах и поселках нашей страны.
Новая атака на Киев - последние новости
По данным Воздушных сил ВСУ, 21 марта Россия запустила по украинской столице 31 ракету - две баллистические ракеты ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), а также 29 крылатых ракет (Х-101/Х-555). Все они были сбиты.
Впоследствии эксперты подсчитали, что стоимость выпущенных во время новой атаки россиянами ракет составила 390 млн долл.