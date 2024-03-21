Вражеские цели сложно маневрировали - враг выискивал действенную тактику, чтобы нанести максимальный ущерб.

В ночь на 21 марта российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку на Украину. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что военные предвидели и предупреждали об этой атаке.

"Мы предвидели и предупреждали об этой атаке. Центром сосредоточения усилий врага была столица Украины, но угрозы были и для других регионов. Ракеты маневрировали сложно, все это отслеживали и могли убедиться, что враг выискивал действенную тактику, чтобы нанести максимальный ущерб", - отметила она в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, захватчики сейчас пытаются максимально мощно собирать информацию, чтобы компенсировать отсутствие в воздухе А-50. Гуменюк также рассказала, что сейчас с активностью РФ в акватории Черного моря.

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"Наблюдается регулярная активность вражеских беспилотников-разведчиков в акватории Черного моря. В позапрошлые и прошлые сутки было сбитие. Вчера, в конце дня враг пытался заходить в Одесскую область, из акватории Черного моря, собирая максимум информации. Два SuperCam были уничтожены Силами ПВО. Это свидетельствовало как раз о подготовке к массированному ракетному обстрелу, который враг применил ночью", - добавила пресс-секретарь.

По ее мнению, захватчики будут применять такую тактику и в дальнейшем.

"Мы это видим и по маневру артиллерийских обстрелов. Когда мешает погода и нет четкого аэронаведения, враг применяет "ковровые" способы обстрела, которые он использовал за прошедшие сутки по Херсонщине. Фактически вся полоса населенных пунктов, вдоль воды, была под артиллерийским обстрелом. К сожалению, есть пострадавшие. Также враг продолжает терроризировать Никопольщину. Круглосуточно происходят обстрелы с применением беспилотных летательных аппаратов", - подытожила Гуменюк.

Ракетная атака 21 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня страна-террорист устроила очередной ракетный террор украинцам, выбрав основным направлением Киев.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в Киеве после ракетного удара увеличилось до 13 человек. Шестеро - в Святошинском районе, семеро - в Шевченковском.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил - на украинцев бросали "баллистику", и раскрыл точный счет уничтоженных целей. Речь идет о 31 ракете, которые сбили наши силы ПВО. Среди них было 2 баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), а также 29 крылатых (типа Х-101/Х-555).

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