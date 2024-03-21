В общем россияне выпустили более 30 ракет.

Стоимость выпущенных Россией по Украине ракет во время массированной атаки 21 марта составляет 390 миллионов долларов. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на собственные расчеты.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, российские военные атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили.

В частности были применены:

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две баллистические/аэробаллистические ракеты – "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал"

29 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Отмечается, что стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов. Следовательно, жалкая стоимость 29 выпущенных ракет – 377 млн долларов.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долларов и выше за единицу. Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долларов за единицу.

По общему подсчету журналистов, общая стоимость атаки на Киев в ночь на 21 марта может составлять не менее 390 миллионов долларов.

Массированный ракетный удар 21 марта

Российские военные 21 марта запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс – территория РФ).

УНИАН сообщал, что количество пострадавших в Киеве после ракетного удара увеличилось до 13 человек. шестеро – в Святошинском районе, семеро – в Шевченковском.

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