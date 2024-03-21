Среди пострадавших есть ребенок.

Число пострадавших в Киеве после ракетного удара увеличилось до 13 человек. 6 человек - в Святошинском районе, 7 - в Шевченковском.

"Госпитализированы 4 человека. Без погибших", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

До этого сообщалось, что в Киеве число пострадавших после масштабного ракетного удара России рано утром 21 марта увеличилось до 12 человек, сообщили в КГВА.

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Среди пострадавших - ребенок. Эвакуировано 79 человек. На местах работают спасатели, полицейские, психологи, отметили в ГСЧС Украины.

Указывается, что все пожары в столице ликвидированы.

По данным службы, взрывы раздались в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах:

Подольский район: по одному адресу возгорание возникло в двухэтажном здании на площади 30 кв. м. Разрушен первый этаж и частично второй. По другому адресу произошло возгорание трансформаторной подстанции и еще по одному адресу возгорание возникло в складском здании на площади 150 кв. м.

Шевченковский район: по одному адресу возник пожар в квартире на 5 этаже 6-этажного жилого дома. Также в этом районе было возгорание в 3 автомобилях и повреждены окна многоквартирного дома.

Святошинский район: были повреждены окна в жилом доме.

На местах работали 177 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники.

Как добавили в КГВА, информация о погибших людях в Киеве не поступала.

Киев атаковали ракетами 21 марта - что сообщалось

По данным Воздушных сил ВСУ, всего российские войска запустили по Киеву 31 ракету - две баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал") и 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Все были сбиты.

Отмечалось, что запускали ракеты оккупанты из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков - Волгодонск, Энгельс - территория РФ).

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