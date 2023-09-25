Поражена была также станция радиоэлектронной борьбы захватчиков.

В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли удары по вражескому складу боеприпасов и нескольким районам сосредоточения российских оккупантов и их техники.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток Россия нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области.

Противовоздушной обороной были уничтожены 11 "Калибров" и все 19 "Шахедов". Всего враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск были поражены девять артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 25 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Одессе ракетами и дронами. Значительные разрушения получил морской пассажирский вокзал Одесского порта и расположенный рядом гостиничный комплекс "Одесса". В порту, на зерновом складе, погибли двое гражданских.

По данным украинских военных, российская армия считает, что в отеле "Одесса" расположен "центр принятия решений".

Украинские военные за сутки уничтожили еще более 400 российских захватчиков и десятки единиц их техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 276 270 своих военных.

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