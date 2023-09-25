Такое количество ракет позволит загнать российскую авиацию на дальние рубежи, уверен Олег Катков.

Украинским защитникам выгодно получить дальнобойные ракеты ATACMS от США с кассетной боевой частью, считает военный эксперт Олег Катков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы получить не просто ATACMS, а получить их в кассетном исполнении, с кассетной боевой частью", - заявил он.

По его словам, в частности, ракеты ATACMS в кассетном исполнении с дальностью полета 300 километров позволят ВСУ загнать российскую авиацию на дальние рубежи.

"Если их авиабазы будут находиться под ударом, россияне будут вынуждены отвести авиацию на дальние рубежи. Это приведет к тому, что количество самолетовылетов будет уменьшена, эффективность их авиации будет меньше… Это огромный стратегический процесс, который можно реализовать именно благодаря кассетным ATACMS. Это довольно масштабная задача… Потому речь идет о потребности в сотнях таких ракет", - сказал Катков.

Он добавил, что, по рассекреченным данным Пентагона за 2007 год, У США таких ракет было немного меньше 500, с 2003 года их не изготавливают.

"Это довольно значительное количество, тем более, что США отказались от кассетных ATACMS и для них уже есть замена", - заявил эксперт.

Он считает, что с учетом этого всего, указанный запас ракет можно рассматривать как потенциальный ресурс для передачи ВСУ.

Ракеты ATACMS для Украины - актуальное

Как заявлял на днях советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, об окончательном решении передачи Украине ракет ATACMS могут заявить только два человека - президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

Также сообщалось, что в администрации Байдена близки к передаче Украине ATACMS, вооруженной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

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