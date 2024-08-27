Город Часов Яр полностью разрушен, отметил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

Враг не прекращает попыток продвинуться в районе Часового Яра, ежедневно проводя штурмовые действия.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников. "Недавно мы наблюдали от 10 до 20 штурмовых действий в день. На сегодня немного меньше. Но это не сказывается на интенсивности - враг пытается прорвать нашу оборону, которая идет по каналу. Задействует все имеющиеся у него артиллерийские системы огневого поражения, работает и воздушная составляющая. Однако атаки мы отражаем, враг несет тяжелые потери", - рассказал Калашников.

Он также добавил, что сам Часов Яр пока полностью разрушен. По словам военного, враг не меняет направления своих штурмов. "Он нас пытается штурмовать в лоб. Это направление Калиновское, там, где канал уходит под землю. Очень усилены здесь атаки. Также на южном фланге враг пытается зайти за канал - у него это не удается. И продолжаются штурмовые действия там где Клещиевка, Андреевка. Они держатся", - добавил Калашников.

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О текущей ситуации в Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, он отметил, что Украина взяла под контроль 1 тыс. 294 квадратных километра территории Курской области России, на которых размещено 100 населенных пунктов.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. В частности, он сказал, что Россия положит около 50-60 тысяч военных в попытках захватить Покровск.

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