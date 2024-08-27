Россияне не отступают на Покровском направлении, потому что из-за этого их потом расстреливают, поделился президент Украины.

Идет война в Украине, и в ситуации с Покровским направлением "нельзя просто - вы 100 тысяч и мы 100 тысяч, у нас была уже такая одна операция"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время своей пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос о Курской операции и Покровском направлении.

"Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и тому подобное. Но вы должны понять: они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите. Очень скоро поймете эти цифры. В этом история. И поэтому нельзя просто: "вы 100 тысяч и мы 100 тысяч". У нас была уже такая одна операция", - отметил он.

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Глава государства добавил, что считает, что "это неправильно". "И я очень рад, что главком Сырский так же считает. Потому что должны быть хитрости. Мы не больше России. Мы уже поняли с вами это. Мне кажется, достаточно понимания 2,5 года, как готовить операции, кто должен знать об этих операциях, какое количество людей должно знать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет не о личностях, а о том, что "если враг хоть что-то знает, а уши у него везде, и не только в нашем государстве...". "Это большая работа, которую они делали и во время Советского Союза, и продолжили в годы независимости своей страны. Они это делают. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха. А значит, не будет шанса. А значит, мы потеряем много всего", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что на саммите мира Украина должна быть в "сильной ситуации". "Конечно, все закончится диалогом. Но надо иметь сильные позиции к этому диалогу", - сказал он.

Также на вопрос, будут ли какие-то дополнительные решения, чтобы усилить Покровское направление, Зеленский рассказал, что ежедневно имеет два-три онлайн-разговора с Сырским: по Покровску, Торецкому направлению, Харьковщине и другим направлениям.

"Есть еще юг, есть свои вопросы. И есть вопросы - Угледарское направление. Всюду есть какие-то вопросы. Сложная ситуация в Нью-Йорке была. Все эти сложности были. Они есть, они остаются. Усиление зависит от многих вещей. Подготовленные люди. Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это факт. Это очень поможет ребятам иметь какие-то ротации", - отметил президент.

Он заявил, что определенные ротации, хоть пока и не "фундаментальные", уже начались. "И об усилении Покровска постоянно говорим. Различные укрепления, разные вещи. И войска, но и пакеты, о которых мы говорим", - отметил Зеленский.

Новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тыс. своих военнослужащих, эта цифра растет.

По его словам, одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений. Прежде всего это касается Покровского и Кураховского направлений.

Главнокомандующий добавил, что враг это понимает, поэтому он продолжает сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части.

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