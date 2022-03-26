Вероятнее всего, бомбардировки намеренно проводятся так близко к границе с Польшей.

Российские оккупанты снова обстреляли Львов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Информацией местные власти поделились в своих Telegram-каналах. По словам Козицкого, около 19:00 во Львове раздались еще три взрыва. Это подтвердили и очевидцы, которые рассказали о бомбардировке в Сети. Козицкий призвал горожан оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео ударов. Информация о пострадавших пока не поступала. А вот объектам инфраструктуры нанесен существенный ущерб, о чем сообщил Садовой. Жилые дома не подверглись бомбардировке, на местах ударов работают пожарные.

Любопытно, что оккупанты совершили недавние удары как раз перед брифингом президента США Джо Байдена в соседней Польше — в Варшаве. Глава Соединенных Штатов Америки должен выступить с ситуацией по войне в Украине. Видимо, РФ решила "поиграть мускулами" и обстрелять крупный город вблизи западной границы.

Ранее сегодня по Львову уже нанесли два ракетных удара. Из-за бомбардировки пострадали пять человек и загорелся склад с топливом.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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