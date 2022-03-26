Информация о том, что пострадал жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась.

Во Львове в результате ракетных ударов пострадали пять человек.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Телеграм-канале.

"То, что могу рассказать по состоянию на этот час. Произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась", - отметил он.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

"Угроза ракетного удара все еще есть. Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграмм-каналах и не распространяйте ее оттуда", - отметил Козицкий.

Он отметил, что все, что можно сообщать из соображений безопасности, он обнародует позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову.

Мэр города не уточнил деталей и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.

В то же время Козицкий сообщил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

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