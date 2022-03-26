Сегодня оккупанты выпустили несколько ракет по Львову.

Российские оккупанты в результате обстрела Львова попали в завод и нефтебазу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий во время брифинга.

"Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Один из них попал в нефтебазу в самом Львове в жилом квартале. Второй - по объекту оборонной структуры - по заводу, который расположен также в жилом массиве", – сказал Козицкий.

По его словам, по обоим объектам было нанесено по два удара, в настоящее время продолжается тушение пожара.

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовой считает, что сегодняшними ударами агрессор "передает привет" президенту Байдену.

"Это уже второй удар за последнюю неделю. Удары четко по объектам инфраструктуры. Разрушения достаточно серьезные. Ударной волной повреждена инфраструктура образования. Это школа, садик. Повылетали окна. Единственное что хорошо – никто не погиб. Я думаю, что сегодняшними ударами агрессор передает "приветствие" президенту Байдену, который находится и Польше", – сказал Садовый.

Ранее городской голова показал последствия обстрелов, опубликовав видео из одной из пострадавших школ.

"Я – в одной из львовских школ, которая находится недалеко от объекта, куда попали ракеты. Окна повылетали, но люди все живы. Это самое главное", – сказал Садовый на обнародованном видео.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову. Через бомбардировки пострадали пять человек и загорелся склад с топливом.

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