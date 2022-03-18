Отмечается, что взрыв во Львове прогремел в районе аэропорта, но ракеты попали не в него.

Утром 18 марта в Львове раздалось несколько взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что ракеты прилетели в районе аэропорта.

В своем Telegram- он заверил, что пока не может называть адрес, но это точно был не аэропорт.

Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже. Будьте осторожны, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - написал Садовый.

Позже Садовый уточнил, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы", - написал мэр города.

По предварительным данным, во Львове было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, сообщили в ПК "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Как сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, выпущенные по Львову ракеты попали в авиационно-ремонтный завод, один человек ранен.

"Утром враг совершил ракетный удар по Львову. Четыре ракеты попали во Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Две ракеты перехватили Вооруженные Силы Украины. Их сбили на территории Львовской области. Ракеты враг выпустил из акватории Черного моря", - рассказал он.

По словам Козицкого, в настоящее время спасатели завершают тушение пожара.

"Жертв на месте взрыва нет. Один человек ранен, он в состоянии средней тяжести", - добавил председатель ОВА.

Он также обратился к руководителям предприятий, представителям органов власти, журналистам и активным пользователям соцсетей: "Когда вы публикуете фото, видео или комментарии до того, как это делают официальные источники, вы становитесь информаторами для врага. Наш информационный фронт должен работать на нас, а не на оккупанта".

Как сообщал УНИАН, ночью на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине (Яворовский военный полигон).

Авиаудар нанесли из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

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