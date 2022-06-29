С этой целью организована приемка заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации о жителях, которые остаются в городе.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, с этой целью организована приемка заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

"Для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае если восстановить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также, необходимо перечислить всех собственников жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания. Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме РФ и РБ), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос. В дальнейшем требуют установить связь с выехавшими лицами и попытаться принудить их к сотрудничеству с оккупантами", - пояснили в ГУР.

Отмечается, что сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался, а случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье не подлежит восстановлению, не зафиксировано.

"Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жителям варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье предлагают переселиться в помещения местных жителей, которые вынуждены были выехать из-за боевых действий. Ситуация с поставками воды и газа в городе остается стабильно тяжелой", - сообщили в разведке.

Как ранее сообщал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в оккупированном Мариуполе Российские захватчики проводят так называемую "перепись населения". У людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также снимают отпечатки пальцев. Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе все еще продолжают находить новые тела. Последний раз нашли более 100 погибших в результате бомбардировок российских оккупантов.

Кроме того, оккупанты в Мариуполе распространяют фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Такой манипуляцией россияне пытаются заманить жителей города обратно.

Жителей Мариуполя призывают не верить российским захватчикам и не возвращаться в город, чтобы оккупанты не смогли их использовать в трудовом рабстве и создать "живой щит" для прикрытия от Вооруженных сил Украины во время увольнения.

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