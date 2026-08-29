Раскрыты ключевые особенности нового iPhone: почему пользователи захотят обновиться

Apple подтвердила, что представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max 9 сентября.

До презентации iPhone 18 Pro остаются считанные недели, однако о новом флагмане Apple уже известно практически все. Среди ожидаемых изменений особенно выделяются две функции, которые могут стать весомой причиной для перехода на новую модель.

По информации 9to5Mac, смартфон получит обновленную камеру и новый чип A20 Pro, причем оба изменения должны быть заметны не только в характеристиках, но и в повседневном использовании.

Камера iPhone 18 Pro станет заметно лучше

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, iPhone 18 Pro получит "крупнейшее обновление аппаратной части камеры за последнее время". Заявление звучит особенно громко, учитывая, что Apple традиционно улучшает камеры в каждом новом поколении.

Основная камера, как сообщается, получит более массивные компоненты, из-за чего толщина задней алюминиевой панели в зоне камеры увеличится на 2 миллиметра. Одним из главных обновлений станет переменная диафрагма – функция, слухи о которой ходят уже несколько лет. Это позволит регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также даст больше контроля над глубиной резкости.

При этом улучшения не ограничатся основной камерой. Телефотокамера, которая уже получила заметный апгрейд в прошлом поколении и обзавелась вариантами 4- и 8-кратного зума, также готовится к обновлению. По слухам, она получит более широкую диафрагму, что должно положительно сказаться на качестве снимков при слабом освещении.

A20 Pro сделает iPhone 18 Pro быстрее и энергоэффективнее

Вторым важным обновлением станет фирменный процессор Apple A20 Pro. Он будет производиться по 2-нм техпроцессу – той же технологии, которую Apple использовала в новом чипе M6. Переход на 2 нм должен обеспечить прирост производительности и повысить энергоэффективность.

Особенно важным это может оказаться для функций ИИ в iOS 27. Новый процессор должен лучше справляться с ресурсоемкими возможностями системы, включая обновленную Siri на базе Google Gemini.

У iPhone 18 Pro будет немало других нововведений, включая уменьшенный Dynamic Island и новые LTPO+-дисплеи, однако именно камера и новый чип A20 Pro сейчас выглядят двумя наиболее существенными причинами для обновления iPhone.

Ранее iPhone 18 Pro показали на качественных рендерах в новом вишневом цвете Dark Cherry. Он заменит нынешний космический оранжевый, который является отличительной чертой iPhone 17 Pro.

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