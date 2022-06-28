В то же время, людям в городе продолжают рассказывать о якобы восстановлении жилья.

В захваченном Мариуполе оккупанты начали строительство военной базы.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты бесконечно анонсируют "большое строительство" в районе рынка Азовский. Каждый день по 10 раз. Однако, в частных беседах сами строители с самого начала рассказывали, что объект будет исключительно военного назначения. Конечно, строительство фортификаций на камеры не попадает, поэтому ракурс всегда спиной к направлению Мангуша. Но даже новый баннер на заборе, что должно скрыть от глаз мариупольцев правду, говорит правду больше любого. Военно-строительный комплекс. Черным по белому. Однако, людям в городе продолжают рассказывать разговоры о восстановлении жилья", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Мариуполе распространяют фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Такой манипуляцией россияне пытаются заманить жителей города обратно.

Жителей Мариуполя призывают не верить российским захватчикам и не возвращаться в город, чтобы оккупанты не смогли их использовать в трудовом рабстве и создать "живой щит" для прикрытия от Вооруженных сил Украины во время увольнения.

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