Швеция получила новые гаубицы Archer: за что украинцы их критиковали

Новые артиллерийские системы на колесном шасси будут разгоняться до 90 км/ч и стрелять на расстояние более 50 км, однако предыдущая версия вызвала немало замечаний.

Шведское управление оборонных закупок FMV передало Вооруженным силам Швеции первые четыре Archer 8×8. Речь идет о начале поставок по контракту на 48 артиллерийских систем, который в 2023 году был заключен с BAE Systems Bofors. Стоимость заказа составляет около 5 миллиардов шведских крон, пишет GeekWeek.

Ожидается, что новые гаубицы будут играть важную роль в укреплении обороны южной части Швеции и острова Готланд. Это направление имеет особое значение для НАТО из-за стратегического расположения острова в Балтийском море.

Еще две системы шведские военные должны получить осенью 2026 года. В дальнейшем поставки Archer 8×8 будут продолжаться до 2030 года.

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На что способен новый "Арчер"

Archer – это шведская колесная самоходная гаубица, вооруженная 155-мм пушкой. Предыдущая версия использовалась на платформе 6×6, тогда как новую систему установили на шасси 8×8.

Ожидается, что это улучшит ее мобильность и проходимость. Максимальная скорость установки составляет около 90 км/ч.

Одним из главных преимуществ Archer является скорость развертывания. Система способна занять или покинуть огневую позицию примерно за 20 секунд.

По данным производителя, гаубица может вести огонь с высокой скорострельностью – до девяти выстрелов в минуту. Боекомплект включает 21 снаряд, а с соответствующими боеприпасами максимальная дальность стрельбы превышает 50 километров.

Система также способна наносить одновременный огневой удар несколькими снарядами, которые покидают ствол по разным траекториям и могут поражать цель практически одновременно.

Часть старых Archer передали Украине

Швеция уже передала Украине 26 самоходных гаубиц Archer в версии 6×6. Новый заказ для шведской армии, в частности, призван компенсировать переданную Украине технику.

В то же время украинские военные обращали внимание на ряд недостатков системы.

Среди проблем называли открытую гидравлическую систему, которая может быть уязвима к повреждениям. Кроме того, из-за высокого уровня автоматизации Archer имеет ограничения по использованию некоторых типов 155-мм боеприпасов.

Сложность системы также означает повышенные требования к подготовке экипажей. Это может повлиять на скорость развертывания гаубицы в условиях интенсивных боевых действий.

Артиллерия на фронте – главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина постепенно становится не просто европейским, а мировым лидером в производстве ствольной артиллерии. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в 2025 году Украина установила рекорд по производству самоходных артиллерийских установок 2С22/2П22 "Богдана". При этом речь идет не только о национальных показателях, но и об уровне, превышающем возможности европейских производителей колесной артиллерии.

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