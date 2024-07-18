Ситуация в Крынках не такая критическая, как ее интерпретируют: в ОУВ 'Таврия' раскрыли детали

Большинство основных позиций украинских войск в этом селе разрушены до основания.

Ситуация в Крынках в Херсонской области не такая критическая, как ее интерпретируют. Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье.

Об этом заявил представитель оперативной группировки войск "Таврия" в эфире телемарафона.

"Ситуация немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры. Ключевой наш месседж таков - Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки", - заявил он. Видео дня

По словам спикера, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. "И само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт. Это место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", - сообщил Лиховий.

Крынки сегодня - какая ситуация

Как сообщал УНИАН, в Силах обороны Юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра, на Херсонщине, но в этом населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции ВСУ разрушены до основания.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Однако, действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания. Следует добавить, что село также практически полностью уничтожено вражескими обстрелами", - отмечают военные.

Силы обороны отметили, что украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

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