В то же время украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных плацдармах на левобережье Днепра.

В Силах обороны Юга Украины официально подтвердили, что оставили определенные позиции, в частности, в районе села Крынки на левобережье Днепра, на Херсонщине, но в этом населенном пункте в результате длительного огневого воздействия россиян, позиции ВСУ разрушены до основания. Об этом говорится в заявлении Сил обороны Юга Украины.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки. Однако, действительно большинство основных позиций украинских войск в селе Крынки в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия, были разрушены до основания. Следует добавить, что село также практически полностью уничтожено вражескими обстрелами", - отмечают военные.

Отмечается, что в то же время, украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

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Ситуация в Крынках - что известно

Напомним, 16 июля в СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки, которое расположено в Херсонской области на левом берегу Днепра. Говорилось, что в Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 военных. По данным "Слідство.Інфо", количество украинских военных, пропавших без вести в одном селе Крынки на Левом берегу Днепра, - 788 мужчин. Их разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и наконец похоронить, значительно меньше - 262 защитников за этот период.

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