По словам военного, когда к оккупантам подошло подкрепление, украинские подразделения вынуждены были отступить.

В начале войны один из защитников заметил большую колонну российской техники, которая двигалась на Харьков он проехал мимо нее и доложил командованию, а потом украинцы зашли с двух сторон и разбили оккупантов.

Об этом рассказал командир батальона 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с позывным "Философ".

"25 числа (февраля – ред.) 6-я механизированная рота стояла на рубеже Старый Салтов – Шестаково – Кутузовка. В Кутузовке находилось у меня 2 танка резервных и в районе "Розы ветров" (ресторан на северо-восточном въезде в Харьков – ред.) на въезде в город Харьков тоже находилось 2 танка.

Командир 6-й роты утром мне доложил, что у него мало горючего в баках и недостаточно боеприпасов. Соответственно отправил в их направлении топливозаправщик с горючим и заместителя по тылу. И заместитель по МПЗ (морально-психологическому обеспечению – ред.) поехал также, чтобы поднять моральный и боевой дух личного состава.

Когда они приехали из Шестаково, выходит ко мне заместитель по тылу и докладывает, что по трассе через поля вышла колонна ОМОНа, и она стала в направлении Кутузовки между Шестаковым и Кутузовкой. Я его спросил: "как ты проехал?". Говорит: "Да нормально. Они все в машинах, я мимо пролетел". Я отправил навстречу им два танка", - рассказал военный.

Дальше, по словам "Философа", танки вышли и "в лоб" начали разбивать колонну, а с тыла вышла 6-я рота – и таким образом защитники уничтожили около 25 единиц вражеских машин.

Военный уточнил, что это были бойцы российского ОМОНА, которые предположительно ехали разгонять мирные митинги в Харькове.

По словам "Философа", затем к россиянам подошло подкрепление – и украинские подразделения вынуждены были отступить другими маршрутами.

"6-я рота отошла к Харькову. Задачу выполнила, но с потерями, к сожалению", – подытожил защитник.

Как сообщал УНИАН, минувшая ночь в Харькове была тяжелая. Оккупанты попали по западным районам города. Жители слышали два мощных взрыва - первый прогремел около 11 вечера, вскоре после него - второй.

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