Оккупанты, скорее всего, планирует нанести ракетный удар по городу.

Российские захватчики продолжают делать информационные "вбросы", чтобы обвинить Вооруженные силы Украины. В этот раз украинские военные якобы планируют взорвать больницу в Харькове с больными детьми.

Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации.

По словам россиян, украинские бойцы якобы "под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города" в Первую детскую городскую больницу Харькова. При этом оккупанты утверждают, что здание заминировано.

В России заверили, что больницу якобы подорвут с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Кроме того, чтобы обвинить россиян, западные журналисты якобы уже готовят фото- и видео.

Как ранее сообщал УНИАН, российские пропагандисты часто "анонсируют" ракетные удары по мирным целям, заявляя якобы о военной техники ВСУ, чтобы обвинить украинских военных в жертвах среди гражданских.

Кроме того, российская пропаганда использовала комментарии военного эксперта Майкла Кофмана для распространения информации о том, что якобы в Украине и европейских странах заканчиваются боеприпасы.

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