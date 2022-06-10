Кремлевские медиа исказили материал The Economist, в котором говорится о вооружении.

Российская пропаганда начала использовать комментарии военного эксперта Майкла Кофмана для распространения информации о том, что якобы в Украине и европейских странах заканчиваются боеприпасы.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В Центре пояснили, что в качестве доказательств кремлевские медиа искажают материал The Economist, в котором речь идет о вооружении.

На самом деле Кофман рассказывал об исчерпывающих возможностях Украины использовать боеприпасы, но именно советских и российских калибров.

В то же время, он отметил, что ВСУ надо как можно быстрее перейти на вооружение стандарта НАТО, поскольку "это позволит западным странам обеспечить длительную военную кампанию".

Как отметили в Центре, в целом эксперт неоднократно повторял, что у РФ нет ресурсов для продолжения наступления в Украине, поэтому, по его мнению, она может надеяться только на поражение в этой войне.

"Использование отдельных тезисов специалистов для подтверждения россией собственного нарратива о непобедимости армии рф - неприкрытая манипуляция, которая может сработать только для внутреннего потребителя", - подчеркнули в ЦПД.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Центре противодействия дезинформации заявили, что украинским военным, которые находятся в русском плену начали раздавать фейковые газеты. В них говорится о поражении ВСУ и полном захвате Украины армией РФ.

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