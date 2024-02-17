Украинские подразделения в Авдеевке были вынуждены резко сократить свою огневую мощь из-за недостатка западных снарядов.

Уход Вооруженных сил Украины из Авдеевки даст Кремлю первую крупную победу на поле боя и захват территории после уничтожения и захвата города Бахмут в мае 2023 года. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание напоминает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал своим войскам выйти из критически важного города, чтобы спасти жизнь своих военных.

"Призыв Сырского прозвучал после недели ужасных публикаций в соцсетях украинских военных, дислоцированных в Авдеевке, поскольку безопасный выход из города был сведен к узкой полосе. 3-я украинская десантно-штурмовая бригада, которая была развернута для попытки удержать город, на этой неделе заявила, что ведет бой "на 360 градусов", - пишет СМИ.

По словам авторов, украинские подразделения в Авдеевке были вынуждены резко сократить свою огневую мощь в последние недели из-за недостатка западных артиллерийских боеприпасов.

"Американская поддержка была решающей для поставки оружия в Украину. Но стране не хватает боеприпасов, и она может закончиться артиллерийскими снарядами, если Конгресс не одобрит предоставление дополнительной помощи", - констатирует издание.

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, президент Владимир Зеленский сказал, что украинские войска страдают только из-за отсутствия у них оружия, и их длительный бой в Авдеевке это подтвердил. Он добавил, что Украина не раз показывала, что может вернуть утраченную территорию.

"Наши дорогие друзья, к сожалению, держат Украину в условиях искусственного дефицита оружия, в частности артиллерии и дальнобойности, что позволяет Путину адаптироваться к текущей интенсивности войны. Это самоослабление демократии со временем подрывает наши общие результаты", – сказал он.

Ситуация в Авдеевке

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о выходе украинских воинов из Авдеевки.

По его словам, выход личного состава из Авдеевки "происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки".

Перед этим Тарнавский сообщал, что РФ бросила на штурм Авдеевки все резервы.

По его словам, сам город агрессор стирает с лица земли авиабомбами и артиллерийскими обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: